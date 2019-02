Profugo stupra assistente sociale: assolto perché non in grado di comprendere il reato

“Ein explosiver Urteil”, una sentenza esplosiva quella stabilita in Germania della quale non c’è da andarne molto fieri. Infatti non è che i media tedeschi abbiano parlato tanto del profugo siriano che nel 2017 ha violentato l’assistente sociale assegnatagli e che poi è stato assolto. Come riporta Italia Oggi, per il magistrato “Lo stupro è oggettivamente avvenuto ma soggettivamente l’imputato non è colpevole“. Ha prevalso la differenza culturale del siriano, per il quale la parità dei sessi non è contemplata.

Della vicenda ne hanno parlato solo i giornali locali, mentre i principali quotidiani nazionali hanno preferito non menzionarla. Però, ora che il verdetto del giudice è in qualche modo trapelato, è probabile che la circostanza giovi ai consensi dell’AfD, rappresentante dell’estrema destra.