Ministro serbo, grande rischio terroristi islamici in Kosovo

BELGRADO, 7 FEB – Il rischio che il Kosovo rappresenta in fatto di reclutamento di terroristi ed estremisti islamici in Europa e’ stato sottolineato dal ministro degli esteri serbo Ivica Dacic, secondo il quale e’ reale la minaccia rappresentata dal ritorno dai teatri di guerra in Siria e Iraq di combattenti islamici provenienti da Paesi della ex Jugoslavia, in primo luogo dal Kosovo.

Intervenendo alla conferenza di Washington dedicata alla lotta della coalizione mondiale contro Daesh, Dacic ha detto che sono oltre 300 gli estremisti islamici partiti dal Kosovo per combattere a fianco dell’Isis, una delle percentuali piu’ alte in assoluto in rapporto alla popolazione.