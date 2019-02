Sea Watch, Meloni: un Paese normale fa sbarcare i migranti e poi arresta l’equipaggio

Condividi

Vasto (CH), 05 febbraio 2019 – Sea Watch, Meloni, un Paese normale avrebbe fatto sbarcare i migranti, poi arrestato equipaggio e affondato la nave

“Un Paese normale avrebbe fatto sbarcare i migranti (clandestini, ndr), poi avrebbe arrestato l’equipaggio e poi avrebbe affondato la nave”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in Abruzzo per sostenere la campagna per le regionali del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio.

Fonte: Agenzia Vista