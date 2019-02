Olanda: deputato del Pvv di Geert Wilders si converte all’islam

Condividi

Da strenuo oppositore dell’Islam a sostenitore della fede. Per questo è un conversione molto strana quella di Joram Van Klaveren, olandese ex esponente del partito di estrema destra PVV, la formazione guidata da Geert Wilders.

In Parlamento dal 2010 al 2014, Van Klaveren ha in quello stesso anno lasciato il Pvv per creare il suo proprio partito, Per l’Olanda, senza però essere eletto nel 2017. Fuori dalla politica da quel momento, Van Klaveren dice di aver maturato la fede islamica. La scintilla che ha innescato il cambio di vedute sarebbe stata la scrittura di un libro proprio sulla materia.

“Durante la realizzazione mi sono imbattuto in sempre più cose che hanno fatto vacillare il mio punto di vista sull’Islam”, racconta ai media nazionali, attraverso i quali chiede anche scusa riconoscendo di aver “sbagliato” quando criticava così duramente i musulmani e la loro cultura. Ma era il gioco delle parti, spiega. Da un punto di vista del Pvv “tutto ciò che era sbagliato doveva essere collegato all’Islam in un modo o nell’altro”.

http://europa.today.it