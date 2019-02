Anziana gettata a terra e rapinata, arrestato 20enne rumeno

Ancona – In meno di 48 ore i poliziotti della Questura di Ancona sono riusciti a scoprire ed arrestare l’autore di un violento scippo sfociato in rapina aggravata, avvenuto in tarda serata di mercoledì 30 gennaio.

Intorno alle ore 19.00, una donna di 74 anni stava percorrendo a piedi via Bonda, una traversa della centralissima p.zza Del Plebiscito, con l’intento di rientrare a casa dopo essere stata per le vie del centro a fare spese. In una manciata di secondi la donna veniva raggiunta alle spalle da un giovane circa vent’anni che, correndo, in modo fulmineo e violento, le strappava di dosso la borsa facendola rovinosamente cadere in ginocchio sui sanpietrini, procurandogli delle escoriazioni, per poi continuare la fuga nelle vie del centro e far perdere le proprie tracce. Lo scrive una nota della Polizia di Stato