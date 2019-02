Meloni: “la Commissione UE spende 80mila euro all’anno per gli alcolici”

“La Commissione europea guidata da Juncker è l’organo che costa di più ai contribuenti europe, 500 milioni all’anno, di cui 80mila solo per gli alcolici.” Così Giorgia Meloni in visita all’azienda vinicola Masciarelli a San Martino sulla Marruccina, in provincia di Chieti. La leader di Fratelli d’Italia è in Abruzzo per sostenere la campagna per le regionali del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio.