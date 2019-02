Atri, uovo lanciato contro Salvini colpisce una donna

Fuori programma in diretta streaming da Atri (Teramo) dove il ministro dell’Interno Matteo Salvini, impegnato in un comizio per le regionali in Abruzzo, si è interrotto quando un uovo è stato lanciato da uno sconosciuto contro di lui ed è andato a infrangersi addosso a una signora.

Il vicepremier si è arrabbiato con l’ignoto lanciatore: “Chi è quel cogl…? Mia nonna mi faceva l’uovo sbattuto ma se ne avessi tirato uno mi avrebbe tirato due schiaffoni…”. Salvini ha quindi chiamato sul palco la signora, una casalinga, alla quale ha chiesto scusa per l’accaduto. ansa

