Afghanistan, Trenta: “non è possibile una pace senza i talebani”

Condividi

“non è possibile una vittoria militare e non è possibile una pace senza i talebani“. “Non ho mai annunciato il ritiro dall’Afghanistan, ma una fase di pianificazione che prevedesse anche ritiro. Il ritiro non potrei mai deciderlo io, lo decide il Parlamento”. E’ quanto afferma il ministro della Difesa Elisabetta Trenta durante il programma ‘Otto e mezzo’ su La7. “Il ministro degli Esteri Moavero non era presente quando ho parlato di questa cosa con il premier Conte, ma è stato raggiunto dalla notizia prima che potessi parlarci telefonicamente – riferisce Trenta -. C’è stata costruita sopra una retorica che non era il caso di costruire, il caso è stato montato un po’ dai giornalisti”.

Quanto al processo di pianificazione per il ritiro dall’Afghanistan, ricorda Trenta, “nella Nato è iniziato da tempo, da prima delle elezioni Trump diceva di voler ritirare le truppe americane. Tutti i militari sanno che le missioni possono finire, per questo è giusto essere sempre pronti. Poi le decisioni vanno prese rispetto al momento e in questo momento noi con serietà accompagneremo alle elezioni di luglio la provincia dove si trova il contingente italiano”.