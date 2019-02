Programma per riabilitare i tagliagole di Boko Haram

Molti di loro hanno sicuramente stuprato, saccheggiato e ucciso. Ma adesso dicono di essersi pentiti, o hanno più verosimilmente deciso di cambiare vita.

Sono 154 ex tagliagole di Boko Haram, l’organizzazione jihadista nigeriana, inseriti in un programma di “deradicalizzazione” destinato anzitutto a reintegrare questi terroristi nella società civile. Il problema è che la maggior parte di loro è vissuta in clandestinità fino a ieri, magari nell’impenetrabile foresta di Sambisa, e sa soltanto usare l’esplosivo e il kalashnikov. Perciò, prima di imparare un mestiere – falegname, sarto e meccanico, sono i più richiesti – devono imparare a leggere e a scrivere. [ …]



