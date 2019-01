“Giornata della vita consacrata”, suore si scagliano contro Salvini

Città del Vaticano, 30 gen. – Politiche come il “decreto sicurezza” fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini “non solo aggravano le situazioni di vulnerabilità di diversi gruppi etnici che vivono sui nostri territori, ma mettono in atto il disprezzo dell’altro con la violazione sistematica delle principali regole della tutela umanitaria”. E’ la denuncia dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) contenuta nel messaggio per la XXIII Giornata mondiale della vita consacrata che si celebra il 2 febbraio.

“Per noi religiose e religiosi è una giornata carica di significati: si rende grazie, si fa memoria e si rinnova l’impegno a vivere con passione, nella diversità dei carismi e ministeri, l’unico comandamento”, spiega nella nota diffusa oggi l’organizzazione punto di riferimento per le oltre 600 Congregazioni femminili presenti in Italia, che, a loro volta, sono suddivise in oltre 10.000 comunità.