Bimbo di 7 anni morto per le botte: fermato Essobdi Bedr, compagno della madre

Gli avrebbe dato talmente tante botte con la scopa, anche alla testa, da non lasciargli scampo. Sarebbe questo il quadro in cui è avvenuta la tragedia di Cardito, in provincia di Napoli, dove un bimbo di 7 anni è stato trovato morto sul divano di casa. Mentre la sorellina di 8 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono con un trauma cranio-facciale e contusioni multiple da percosse in più parti del corpo. E stata lei a raccontare ai poliziotti l’orrore vissuto.

Ad accanirsi contro di loro sarebbe stato il compagno della mamma, a più riprese e non in un unico momento di follia, tra sabato notte e domenica mattina, per poi uscire di casa e fare ritorno più tardi. L’uomo è stato fermato per omicidio volontario. Interrogato per tutta la notte, il 24enne Tony Essobdi Bedr, nato in Italia da padre tunisino e madre italiana, ambulante, ha respinto le accuse parlando di incidente domestico che avrebbe coinvolto entrambi i bambini. Ma la ricostruzione dell’aggressione fatta dalla sorellina del bimbo ucciso non lascerebbero dubbi.