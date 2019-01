Bersani: “Il vero limite della sinistra è stato non fare lo ius soli”

“Il vero limite del centrosinistra è stato non aver fatto lo ius soli”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Stiamo accumulando del rancore – , continua il deputato eletto con LeU -. “Cascuno di noi deve decidere: siamo dell’idea che non importa se una persona sia bianca o nera purché sia per bene, oppure non importa se uno rispetta le regole perché se è nero non lo voglio? Questa cosa qui si chiama razzismo, e sta avvenendo”.

Intervista di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto