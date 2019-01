Impossibile distinguere i gemelli: giudice assolve di nuovo i rapinatori albanesi

Condividi

Ancora una volta, i gemelli Trush sono sfuggiti alla giustizia grazie al loro Dna perfettamente identico. Nessuno, infatti, riesce a distinguere i due fratelli, soprannominati “gemelli Lupin” in seguito a decine e decine di furti effettuati in tutto il nord Italia. In ginocchio anche la polizia scientifica, incapace di individuare alcuna differenza determinante fra i patrimoni genetici dei due.

La storia dei gemelli Trush assume quasi dei connotati leggendari, visto che sono stati assolti ormai per la terza volta. E il motivo è sempre quello: il giudice non riesce a individuare il vero colpevole del reato. L’unico elemento che potrebbe incastrarli sono le impronte digitali, che sono diverse; ma per tutelare la propria identità, i gemelli usano sempre dei guanti. Eduard ed Edmond ─ persino i loro nomi sono simili ─ risultano dunque impossibili da condannare.