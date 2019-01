Chris Brown accusato di stupro, fermato dalla polizia a Parigi

La star americana Chris Brown viene interrogata dalla polizia a Parigi dopo essere stata accusata di stupro, secondo fonti vicine all’inchiesta. Una donna ha accusato Brown, insieme alla sua guardia del corpo e ad un amico, di averla violentata nell’hotel Mandarin Oriental a Parigi. Il rapper è stato anche interrogato per un presunto reato di droga, secondo le fonti.

Secondo quanto rivelato da due poliziotti statunitensi il cantante, sarebbe in carcere, come anche la sua guardia del corpo e l’amico che avrebbe partecipato agli abusi.

Uno degli ufficiali ha detto che la denuncia contro il musicista è stata depositata al comando di polizia del 17esimo arrondissement, quartiere a nord ovest della capitale francese. Secondo i poliziotti che hanno diffuso le indiscrezioni, Brown è stato fermato lo scorso lunedì, 21 gennaio, e sarebbe tuttora in custodia dal momento che gli agenti sarebbero al lavoro per chiarire i fatti.