Segreteria Pd, Boccia: candidati diffondono dati falsi per screditare gli avversari

“Anche oggi si leggono dati sulle convenzioni di circolo assolutamente infondati e spesso totalmente falsi. Questo comportamento da parte dei comitati degli altri candidati è inaccettabile”. Lo ha denunciato il comitato elettorale di Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Pd.

“C’è un limite – attacca Boccia- alla propaganda e questo modo di fare non fa presagire nulla di buono per il futuro. Tutti si affrettano nel diffondere dati per screditare gli avversari. Si vota fino a mercoledì e sarebbe opportuno avere rispetto per i tanti militanti che non hanno ancora votato. Ogni comitato sta dando i propri dati senza raccogliere adeguatamente quelli degli avversari. Dai nostri calcoli siamo al 7% ma questo dato non ha alcun senso perché le operazioni di voto sono in corso”.