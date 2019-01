Lannutti: “I Sindacati sono ormai comitati d’affari”

di Antonio Atte – ADNKRONOS – “I sindacati? Ormai sono diventati comitati d’affari, non lo dico io ma le inchieste. Giorni fa sono stati arrestati sindacalisti che sfruttavano i migranti. Di Vittorio si rivolterà nella tomba, quel grande sindacalista che diceva che non bisognava più togliersi il cappello davanti ai padroni. E’ un grande dolore questa deriva”.

Lo dice all’Adnkronos Elio Lannutti, senatore del M5S ed ex presidente Adusbef, a proposito del prossimo congresso Cgil, appuntamento che – almeno per ora – il governo ha deciso di disertare. “Secondo me”, insiste il parlamentare 5 Stelle, i sindacati “stanno prendendo la deriva neoliberista… quella che ha contagiato il Pd, soprattutto con Renzi. Noi abbiamo il reddito di cittadinanza, una misura per la lotta alla povertà, tangibile, per 5 milioni di poveri fatti dal governo dei ‘capaci’. Oggi a Davos abbiamo visto le disuguaglianze, la ricchezza concentrata in poche mani, i disastri del globalismo. E qual è la reazione della cosiddetta sinistra? ‘Facciamo il referendum per abrogare il reddito’. Sono diventati degli organismi geneticamente modificati, e mi dispiace per questa deriva”.