Ong Alarm Phone segnala un altro ”barcone in avaria”

Condividi

Un centinaio di persone alla deriva su un’imbarcazione davanti alle coste libiche. A segnalarlo è un tweet di Alarm Phone (linea telefonica autorganizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo). In una serie di messaggi, l’organizzazione spiega di aver contattato le autorità italiane, maltesi e libiche.

L’imbarcazione avrebbe problemi, starebbe imbarcando acqua. “Roma e Malta ci dicono di rivolgerci a Tripoli come autorità responsabile – twittano da Alarm Phone -. Finora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta da Tripoli. Non possiamo nemmeno confermare che abbiano ricevuto il nostro messaggio. Abbiamo iniziato a chiamare tutti i numeri telefonici conosciuti, finora senza successo”.