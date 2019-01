Torino: migrante ferito con l’accetta da un altro straniero

foto repertorio

Dramma in strada a Torino nella centrale via Pietro Micca dove un uomo di colore è stato colpito con un’accetta da un altro straniero che è scappato. Il ferito è stato portato al Mauriziano, la prognosi è riservata. La ferita è superficiale, ma preoccupa il trauma cranico che ha subito. L’uomo, un nigeriano 33enne che abita nelle palazzine dell’ex Moi, è stato raggiunto alle spalle e colpito alla testa dal suo aggressore che poi si è diretto verso via Cernaia. Il fuggitivo indossava un gilet arancione come quelli utilizzati nei cantieri.

Secondo le prime testimonianze l’aggressore, mentre colpiva la vittima, farfugliava alcune parole in italiano. L’uomo prima di scappare, a piedi, ha nascosto l’accetta nello zaino rubato all’aggredito.