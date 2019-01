Vaticano, card. Kasper: forti pressioni per far fuori Francesco e avere nuovo conclave

Ombre nerissime su Papa Francesco. Ombre nere condensate in questa frase del cardinale Walter Kasper: “Ci sono persone che semplicemente non amano questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere quindi, per così dire, un nuovo conclave. Vogliono anche che vada in loro favore, che abbia un risultato che si adatti alle loro idee“.

Kasper, in Vaticano, è un nome pesantissimo: ex responsabile dei rapporti ecumenici, è stato uno dei grandi elettori di Francesco nel conclave del 2013. Le sue parole, dunque, hanno grandissimo peso specifico. Da sempre vicino a una Chiesa tedesca che postula la necessità di demitizzare il centralismo romano, Kasper è uno stimato teologo, oltre che profondo conoscitore di quelle che sono le dinamiche interne del Vaticano. Insomma, il fatto che dica che nella Santa Sede ci siano forti pressioni per un nuovo conclave e far fuori Francesco va preso con la massima attenzione. La sua denuncia è pesantissima: i nemici del Pontefice brigano per la convocazione del collegio cardinalizio per far terminare la parabola di Francesco.