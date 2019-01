Sanremo 2019, la RAI svela il cachet di Baglioni

In attesa di Sanremo 2019, più che di musica si parla dei cachet dei conduttori, e anche questa è in qualche modo una tradizione del festival. Con la Rai che – dopo indiscrezioni di stampa – precisa che il compenso di Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore, è pari a 585.000 euro, ovvero è identico a quello dello scorso anno.

La tv di Stato poi ribadisce che anche i costi complessivi della 69esima edizione del festival sono in linea con quelli precedenti, e rende noto che gli uffici dell’AD Fabrizio Salini stanno ultimando un piano di razionalizzazione e di contenimento dei cachet per conduttori e talent. Nessun aumento di cachet per Baglioni, dunque – c’era chi parlava di 700 mila euro – ma anzi un taglio ai compensi.