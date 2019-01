Migranti, il prete amico di Prodi: ‘un partito della chiesa contro la paura’

«È il momento di dare vita a un partito dei cattolici, anche se forse come forma organizzativa è meglio pensare a un movimento o ad un’associazione: è urgente farlo». Don Giovanni Nicolini, amico dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, bergogliano di ferro e vicino al vescovo di Bologna Matteo Zuppi, lancia un sasso nello stagno del dibattito politico e aspetta di vedere l’effetto che farà.

Come scrive il Corriere – Non è il primo a parlare di un partito dei cattolici, c’è un certo fermento a Bologna e nel resto del Paese nella rete del volontariato e delle parrocchie, un fermento che coinvolge giornali come Avvenire e Famiglia Cristiana, e il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, che ha chiamato i cattolici a scendere in campo. Può essere utopico pensare nello spazio politico attuale a un partito dei cattolici, però è chiaro che la crisi del Pd apre spazi impensabili fino a non molto tempo fa. E comunque Don Nicolini sa che a livello politico se inizia qualcosa nel Paese allora inizia anche a Bologna.