Migranti, Spagna: “trafficanti allontanano i minori dalle proprie famiglie, piano per rimpatriarli”

In Spagna il Partido Popular (Pp), all’opposizione, inasprisce la sua linea sull’immigrazione e presenta al governo socialista un piano per accelerare il rimpatrio nei Paesi d’origine dei migranti minori non accompagnati.

All’indomani dell’accordo firmato con il partito di estrema destra Vox, che sosterrà l’esecutivo Popolari-Ciudadanos in Andalusia, il Pp ha presentato una mozione al Congresso dei deputati in cui si esorta il governo ad accelerare “i ricongiungimenti familiari in origine” dei migranti minori non accompagnati, “nell’interesse prioritario” degli stessi, indipendentemente dalle circostanze che li hanno spinti ad emigrare.