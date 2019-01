Soros chiese al vice di Juncker l’intervento della Troika in Italia

La manina di George Soros, sempre lui. Il finanziere, infatti, è attivissimo in vista delle prossime Elezioni Europee che potrebbero segnare un trionfo sovranista. Tanto che, ricorda Italia Oggi, è stato tra i primi a incontrare Frans Timmermans, il candidato alla presidenza della Commissione Ue in caso di vittoria (improbabilissima) di socialisti e democratici. Per inciso Timmermans, 57 anni, è uno degli attuali vice di Jean-Claude Juncker, il burocrate nemico giurato del nostro Paese.

L’incontro tra Soros e il vice di Juncker risale alle fine di novembre: un meeting riservato nei giorni in cui era in corso la trattativa tra il governo italiano e Commissione Ue sulla manovra. E insomma, cosa voleva Soros da mister Timmermans, vice di Juncker? Quando alla portavoce della Commissione Ue, Natasha Bertaud, chiesero se i due avessero parlato anche della situazione italiana, lei rispose: “Non posso né confermare, né smentire”. Di fatto, una mezza conferma.