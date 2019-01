Rapina in pizzeria: immigrato prende a pugni e morsi il titolare

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto Idrissa Moamed, un 30enne della Nuova Guinea senza fissa dimora che a volto scoperto aveva fatto irruzione nella pizzeria «Made in sud» in via Martiri di Nassiriya a San Giuseppe Vesuviano.

Lo straniero ha minacciato il titolare 26enne per costringerlo a consegnargli denaro. Al rifiuto lo ha aggredito a pugni e morsi strappandogli una catenina d’oro dal collo e contemporaneamente minacciando la compagna 24enne del proprietario che per sfuggirgli si è andata a rifugiare nel bagno.