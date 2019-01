Sbarco Malta: ecco i migranti “in cattive condizioni di salute”

Condividi

di Euronews

Esultano di gioia i 49 migranti sbarcati mercoledi a La Valletta, nell’isola di Malta, dopo aver trascorso piu di 2 settimane a bordo di scialuppe di salvataggio di una Organizzazione Non Governativa tedesca che li aveva soccorsi in mezzo al Mar Mediterraneo. Termina cosi una situazione di stallo in cui i Paesi dell’Unione europea si erano rifiutati di offrire un porto sicuro per questi nuovi arrivi. Poche ore prima, era stato raggiunto un accordo tra diversi Paesi europei per stabilire chi li avrebbe accolti.