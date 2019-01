USA, la “bibitara” democratica: Trump è razzista

WASHINGTON – «Non c’è alcun dubbio, Donald Trump è un razzista». Le parole di Alexandria Ocasio-Cortez, la ex “attivista progressista” portoricana del Bronx, deputata progressista eletta alla Camera nelle ultime elezioni di metà mandato, fanno infuriare la Casa Bianca che replica: «È un’ignorante».

Lo scontro dopo un’intervista televisiva in cui Ocasio-Cortez afferma come Trump «ha certamente dato voce al razzismo col risultato di renderlo più diffuso». «Basta guardare alle parole che usa, a come ha reagito all’incidente di Charlottesville dove i neo-nazi hanno assassinato una donna, o a come gestisce la crisi dei migranti», ha aggiunto la deputata.