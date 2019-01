Migranti, Spagna: espulsioni +38,9% nel 2018

MADRID 8 GEN – Sono aumentati in Spagna le espulsioni o i rimpatri forzosi di stranieri irregolari nel 2018 rispetto agli ultimi cinque anni. Da gennaio a ottobre 2018 – ultimo mese di cui il ministero degli Interni dispone di statistiche – sono stati espulsi 3.596 migranti dai Centri di internamento di Stranieri (Cie), pari al +38,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, secondo i dati della Direzione generale di polizia citati da Servimedia. Nell’intero 2017 sono stati deportati 3.483 migranti dai Cie, rispetto ai 2.871 nel 2016, 2.205 nel 2015 e 3.286 nel 2014.

L’obiettivo dei Centri di internamento, che non hanno carattere penitenziario, è rimpatriare i migranti clandestini nei paesi d’origine, al massimo nel giro di due mesi. Altrimenti tornano in libertà, seppure ‘sin papeles’, in situazione irregolare.