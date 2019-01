Primarie Pd, Zingaretti: “il segretario sarò io”

Condividi

ROMA, 7 GEN – “Questo è l’embrione del nuovo Pd”, dice Nicola Zingaretti inaugurando il suo comitato nazionale a Roma per la candidatura a segretario. Una sfida “inclusiva e di partecipazione, che apra il partito anche in vista delle Europee con una lista unitaria aperta al meglio della società civile “, così il governatore del Lazio.

“Non si tratta di nascondere il simbolo del Pd – ha detto Zingaretti rispondendo a una domanda -, ma di rigenerarlo”. Secondo Zingaretti, che ha lanciato un appello per una partecipazione massiccia alle primarie del 3 marzo, “il segretario del Pd sarà eletto nei gazebo (serve il 51 per cento, ndr) e sarò io”, ha risposto.







“Un modo di rapportarci al Paese aperto e inclusivo. È questo Piazza Grande, che già vede circa 570 comitati in tutta Italia. Importanti per il congresso del Pd, ma anche per il Paese”, così Zingaretti, che ha lanciato anche -PiazzaWeb Social, piattaforma digitale per la partecipazione. ansa