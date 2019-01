Ungheria: tasso di disoccupazione al 3,6%

Il tasso di disoccupazione in Ungheria è diminuito dello 0,2% su base annua, toccando il 3,6% nel periodo settembre-novembre 2018. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio statistico centrale magiaro (Ksh).

Nel periodo preso in considerazione, il numero medio dei disoccupati in Ungheria è stato di 169.000, 9mila in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione delle “persone nell’età migliore per il lavoro”, quelle tra i 25 e i 54 anni, è stato del 3,2%.