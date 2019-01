Migranti, Ong tedesca: “non attrezzati per ospitare persone per un lungo periodo”

Proseguono gli appelli da parte dell’equipaggio della nave Sea Watch, in mare da 11 giorni con a bordo 32 persone prelevate nel Mediterraneo, affinchè venga aperto un porto sicuro. “Undicesimo giorno bloccati in mare. Non è sostenibile e non è umanamente giustificabile. Questo braccio di ferro politico infligge sofferenza a donne, uomini e bambini, scappati dall’ “inferno libico” (!!!) (dove ci sono decine di Ong italiane che operano nei centri di accoglienza, ndr). Siamo increduli di fronte a governi che rifiutano 32 persone” scrivono su twitter gli operatori della ong che ieri avevano lanciato un appello per il rischio dello svilupparsi di malattie a bordo.

“La nostra nave non è attrezzata per ospitare le persone per un lungo periodo”, aveva spiegato il team medico in un video pubblicato su Twitter: “La Sea Watch e’ progettata per il soccorso medico e per la prima assistenza, non per ospitare le persone a bordo per un periodo cosi’ lungo. Al momento i migranti stanno bene ma i rischi aumentano, dalle possibilita’ di contrarre malattie alla carenza di approvvigionamenti”.