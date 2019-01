Mattarella: “La politica responsabile non alimenta paure e nazionalismo”

Giornata della Pace – Il messaggio di Mattarella è praticamente una dichiarazione di guerra contro chi difende la sovranità e i confini nazionali.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che la pace si costruisce misurandosi con le novità, guidando i processi di mutamento”. Nel suo messaggio a Papa Francesco che prende le mosse dal tema ‘La buona politica è al servizio della pace’, scelto da Bergoglio per la 52esima Giornata Mondiale della Pace, il capo dello Stato ammonisce che “per rendere più giusta e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare, una politica responsabile e lungimirante non alimenta le paure, non lascia spazio alla logica del nazionalismo, della xenofobia, della guerra fratricida“.