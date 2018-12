Tassa di sbarco ai turisti per l’ingresso a Venezia

VENEZIA, 30 DIC – Arriva la ‘tassa di sbarco’ a Venezia, in sostanza un ticket per chi – con qualunque vettore – arrivi nel capoluogo lagunare per turismo e non pernotti in città. E’ una misura consentita al Comune di Venezia da una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all’attuale imposta di soggiorno, pagata da chi soggiorna in hotel.

La norma prevede che l’importo massimo, consentito per entrambe i contributi (di sbarco, e di soggiorno) possa essere elevato a 10 euro. La misura fiscale, si legge nell’art.1 dell’emendamento, “potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l’accesso delle cosiddette grandi navi alla zona lagunare”.ansa

