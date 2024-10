Libano, raid israeliano su campo profughi palestinese: 13 morti

Israele ha colpito un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain El-Hilweh, vicino a Sidone, nel sud del Libano, facendo almeno 13 morti. Il campo è il più grande di quelli palestinesi in Libano. Secondo alcune fonti, l’obiettivo di Israele era Mounir Maqdah, comandante delle brigate dei martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Al Fatah.

Bombe israeliane, 19 civili uccisi in una scuola di Gaza

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che 19 civili sono stati uccisi dagli attacchi aerei israeliani sulla ex scuola Shejaiya dell’Unrwa, che ospitava sfollati vicino a Gaza City. Wafa afferma che tra le vittime ci sono donne e bambini. In precedenza, Israele aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver preso di mira un centro di comando di Hamas presso la scuola, già bombardata in precedenza.

Almeno 5 bombardamenti israeliani nella notte su Beirut

Almeno cinque nuovi attacchi israeliani hanno colpito stanotte i sobborghi meridionali di Beirut. Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza libanese: “Almeno cinque attacchi israeliani hanno preso di mira i sobborghi meridionali di Beirut”, ha spiegato la fonte che ha chiesto l’anonimato perché non autorizzata a parlare con i media. I corrispondenti dell’AFP hanno sentito diverse esplosioni e hanno visto il fumo alzarsi, mentre divampava un incendio. L’esercito israeliano ha dichiarato nelle ultime ore che stava “colpendo obiettivi terroristici di Hezbollah a Beirut”. rainews.it/maratona