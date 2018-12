Estremismo islamico, Padova: espulsi due albanesi

La Digos della Questura di Padova, nell’ambito di una azione per il contrasto e la prevenzione del terrorismo jihadista potenziata in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, ha svolto un approfondito monitoraggio del profilo Facebook di un internauta albanese trentottenne residente a Padova. Lo comunica una nota della Polizia di Stato

L’indagine, che si è avvalsa anche delle segnalazioni della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dell’AISI, ha fatto emergere che lo straniero, seguace di imam già tratti in arresto in Kosovo per terrorismo ed istigazione all’odio razziale, aveva postato in Facebook messaggi a contenuto antisemita e contro le celebrazioni delle festività natalizie.

L’albanese, inoltre, aveva postato sul social commenti anti-occidentali in relazione agli attentati consumati in Francia dall’ISIS e si era manifestato come un sostenitore del foreign fighters tedesco Denis CUSPERT.