Al Tg1 la propaganda ai microchip sotto pelle

“Basta portafogli zeppi di carte di credito…”

Osserviamo: SOLO 2 ANNI FA chi diceva di “CHIP SOTTOPELLE” era trattato da pazzo idiota. Bene, OGGI il #CHIP UMANO è propagandato schifosamente come un oggetto normale. Così sarà per il BCI: moduli per il CONTROLLO MENTALE. #CdUCdD pic.twitter.com/DqUxOZlw1O — Italia dei Dolori™ (@italiadeidolori) December 27, 2018

I ridicoli anticomplottisti, stupidi sguatteri della dittatura globalista (a volte anche gratuitamente), hanno sempre detto che si trattava di fantasie senza alcun riscontro nella realtà. La prova di quanto questa gente sia ottusa è arrivata dal Tg1 dove è andata in onda la propaganda al microchip sotto pelle che dovrebbe “liberare dalla schiavitù delle password.”

Gli anticomplottisti, utili idioti del sistema, considerano falso tutto ciò che non riescono a comprendere, a causa dei loro orizzonti limitati e dell’incapacità di sviluppare ragionamenti deduttivi.

In realtà, il microchip non è affatto una liberazione, ma l’ultimo grado del controllo stringente a cui saremo sottoposti, perdendo ogni barlume di privacy e libertà. Saremo oggetti in mano ai mostri.