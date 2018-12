Bastonato e rapinato, arrestati due nordafricani

Piacenza – Sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per rapina due stranieri irregolari sul territorio nazionale. E’ accaduto la notte di Santo Stefano, quando un tunisino classe 1990 ed un egiziano classe 1998, in via Colombo, hanno sottratto il denaro e l’auto ad un cittadino dell’est Europa che, nella circostanza, è stato anche percosso con un bastone.

Il malcapitato è riuscito tuttavia a telefonare alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto 2 Volanti. Mentre un equipaggio si occupava dei soccorsi alla vittima, l’altro si è immediatamente dedicato alla ricerca del malviventi che – poco dopo – sono stati intercettati e trasportati in Questura dove sono stati sottoposti a fermo di p.g. e poi accompagnati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.