Dopo il grande successo di LeU la Boldrini ci riprova con “Futura”

L’ex presidente della Camera, dopo il fallimento di Sel e di LeU, riparte da Futura, una rete progressista che dovrebbe aiutare la nascita di un centrosinistra “allargato”, in pratica, l’ennesima ‘cosa rossa’ a sinistra del Pd. Difficilmente prenderà più del 3,4% ottenuto da LeU, un soggetto politico che teneva insieme i dalemian-bersaniani di Mdp, i civatiani di Possibile e gli ex vendoliani di Sel. Ad ogni modo basterà apettare le Regionali piemontesi, primo test elettorale per ‘Futura’, per capire il suo potenziale bacino elettorale e se riuscirà a esser determinante per la riconferma di Sergio Chiamparino alla guida del Piemonte. Ed è proprio da Torino che la Boldrini si è lanciata in questa nuova avventura ma, nelle sue intenzioni, lo sguardo è già rivolto verso le Europee della prossima primavera.

Lo scorso lunedì, alla Fabbrica E del capoluogo piemontese, la Boldrini, davanti a una platea di 150 persone, ha presentato la sua proposta che si fonda su tre pilastri: l’ambientalismo, il femminismo e il mondo del volontariato.