Sul giornale tedesco Der Spiegel notizie completamente inventate

Condividi

di Euronews – Prendi un fatto notiziabile, aggiungi dettagli taroccati, mettici anche tanta fantasia: quel che ne esce è una fake news. Lo sa bene Claas Relotius, 35 anni, giornalista di Der Spiegel, premiato il 3 dicembre scorso reporter dell’anno, scoperto a inventare le storie di cui ha scritto.

Nel percorso dalla cima al baratro, Relotius – denunciato dallo stesso Der Spiegel – non ha potuto far altro che ammettere di essersi inventato molto e presentare le dimissioni. Sono 14 gli articoli contestati, redatti dal giornalista per il magazine.