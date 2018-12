Bassolino: volevo tirare il Pd fuori dalla crisi

NAPOLI, 20 DIC – “Facebook mi ricorda che esattamente tre anni fa inaugurai il comitato per le primarie in vista delle comunali. Ero molto motivato, mi ero preparato con serietà, avevo idee per Napoli e voglia di fare. Le primarie furono una schifezza, e poi seguirono le firme false per le elezioni. Fu superata una soglia politica e morale, e il Pd cadde in un baratro che poi ebbe conseguenze anche per le sconfitte nazionali. Ma mi è anche chiaro che feci un errore politico”.

Lo scrive su Fb Antonio Bassolino. “Mi posi l’obiettivo, oltre che di vincere la battaglia per Palazzo San Giacomo, di tirare fuori il Pd dalla sua crisi. Dovevo invece lasciar stare le primarie, che molti dirigenti non volevano e che poi hanno reso farlocche, e fin da quando avevo scritto ‘mi candido’ andare avanti in modo civico. Avevo intuito che era questa la scelta giusta ma ebbe influenza su di me il filo che mi lega ad una lunga storia politica. Fu un peccato, e comunque nei modi possibili cerco sempre di perseguire il bene della città”.