Milano: bambini seduti su enorme quantità di hashish, arrestate due straniere

Condividi

MILANO, 17 DIC – Due donne, sono state arrestate perché coinvolte in un traffico di hashish che ha portato al sequestro di quasi 380 chili di droga da parte degli agenti del Nucleo contrasto sostanze stupefacenti della Polizia Locale di Milano. Durante un pattugliamento in via Imbonati, gli agenti si sono avvicinati ad una donna che ha cercato di fuggire gettando un panetto di hashish di circa 80 grammi.

E’ stato durante la perquisizione in casa che sono stati trovati 50 involucri di un chilo e trecento grammi di sostanza stupefacente. In casa era presente anche un’altra donna e una bambina di tre anni. Gli agenti hanno sentito dei rumori che provenivano dal solaio.