Mattarella: No al sovranismo, singoli paesi non vincono sfide come il cambiamento climatico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un monito contro il sovranismo e lo fa incontrando il corpo diplomatico al Quirinale per gli auguri di Natale. Secondo il capo dello Stato un atteggiamento di chiusura politica, economica e sociale da parte di singoli paesi non può fare altro che mettere in discussione il rispetto dei diritti umani e non avviare, fra l’altro, efficaci azioni contro il terrorismo o per affrontare problemi seri come il cambiamento climatico e il governo del fenomeno migratorio.

