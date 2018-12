Vaticano, Bergoglio riceve il premier Conte in visita privata

Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto il premier italiano Giuseppe Conte. L’incontro è iniziato alle ore 10. Ne ha dato notizia l’Agi citando la Sala Stampa della Santa Sede.

L’incontro di oggi è stato classificato dalla Santa Sede come udienza strettamente privata e per questo non è stato diffuso nessun comunicato.

