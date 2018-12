Minacciato e rapinato in casa l’ex suocero di Matteo Salvini

L’ex suocero del ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato rapinato giovedì sera a Milano nel suo appartamento in zona Navigli. Il 73enne Lino Ieluzzi, padre dell’ex moglie del leader del Carroccio, volto noto dell’imprenditoria milanese e storico titolare del negozio di abiti da uomo “al Bazar” di via Scarpa in zona Conciliazione, è stato derubato in casa da due o tre uomini con il volto coperto intorno alle 20.30.

Come scrive il Corriere, i banditi sono entrati nell’appartamento dopo aver aggredito dal domestica che era uscita a portare fuori il cane. Una volta in casa, con la minaccia di usare imprecisate armi, hanno bloccato l’imprenditore e la donna, poi hanno rovistato ovunque per diversi minuti. Il bottino del colpo è molto ingente