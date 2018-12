Fiumicino, furti di carburante a oleodotto: presa banda di romeni

Furti di carburante a Fiumicino, presa la banda: in manette cinque persone. I Carabinieri di Ostia hanno concluso una complessa indagine finalizzata al contrasto dei furti di carburante ai danni degli oleodotti che riforniscono lo scalo aeroportuale di Fiumicino. I militari appostati fra i terreni incolti circostanti l’oleodotto in località “Lago di Traiano”, utilizzando strumenti di alta precisione per la visione notturna, hanno pazientemente atteso il momento propizio per delineare il “modus operandi” e il ruolo degli “attori” in quello che appare non essere un episodio isolato.

I Carabinieri hanno atteso, fino a notte fonda, che giungessero al cancello d’ingresso dell’oleodotto 5 uomini di nazionalità romena a bordo di un camion. Effratto il cancello di ingresso, due di loro sono rimasti sul posto a far da “palo”, mentre gli altri tre si portavano fino alla camera di ispezione dell’oleodotto e iniziavano il prelievo del carburante attraverso una “pompa di sollevamento”.