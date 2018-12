Le donne del Mali lottano contro le mutilazioni genitali femminili

Condividi

Sabato 8 dicembre 2018, i membri della Federazione Nazionale delle comunità e delle organizzazioni femminili in Mali (Fénacof), guidati dalla coordinatrice, la signora Sow Kadidiatou Togola, hanno tenuto un incontro nella sala conferenze del Comune di Kati per chiedere l’accelerazione dell’abbandono delle mutilazioni genitali in Mali.

Ogni anno, circa 200 milioni di donne in tutto il mondo sono vittime di mutilazioni genitali femminili. Con i suoi partner, la Federazione Nazionale delle comunità e organizzazioni di donne in Mali (Fénacof-Mali) si impegna alla tutela delle bambine attraverso sessioni di sensibilizzazione per informare le comunità delle drammatiche conseguenze delle mutilazioni genitali, tra cui la circoncisione femminile.