Manovra, Di Maio: le regole UE valgono anche per la Francia

Le misure annunciate ieri dal presidente francese Macron “secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato, quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se la regole valgono per tutti”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio dopo il tavolo con le imprese, aggiungendo però: “Noi non lo speriamo”.