Ordigno esplode davanti a sede di Forza Nuova

Condividi

BOLOGNA, 10 DIC – Un ordigno, probabilmente una ‘bomba carta’, è esploso nella notte a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, davanti a una sede di Forza Nuova, in via Biancolelli. Non ci sono stati feriti, ma la serranda è stata danneggiata e divelta. La Polizia di Stato, con la Digos, ha avviato indagini.

“La risposta di Forza Nuova sarà forte e decisa, nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci, a breve annunceremo iniziative”. Questo è il primo commento di Forza Nuova Bologna all’attentato incendiario.