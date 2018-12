Studentessa stuprata, proteste contro l’immigrazione a Koenigs

Ieri centinaia di persone hanno partecipato a due manifestazioni contro la politica tedesca sui rifugiati a Koenigs Wusterhausen, vicino a Berlino. “Protestiamo qui oggi, perché non vogliamo e non ci abitueremo agli incidenti quotidiani, perché viviamo in uno spirito di comunità e ci preoccupiamo di ciò che accade ai nostri connazionali”, ha detto l’organizzatore di uno dei due raduni, Christoph Berndt dell’associazione di destra tedesca “Zukunft Heimat”, rivolgendosi alla folla.

“Non siamo disposti ad accettare altre vittime di abusi permanenti, stupri e omicidi come danni collaterali di un pericoloso esperimento sociale”, ha aggiunto, riferendosi all’attuale politica migratoria del governo tedesco.