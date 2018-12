Petrolio: il Qatar lascerà l’Opec a gennaio 2019, sale il prezzo del greggio

Il Qatar lascerà l’Opec, Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, il prossimo mese: lo ha annunciato oggi il nuovo ministro per l’Energia di Doha, Saad al-Kaabi.

“Il Qatar ha deciso di ritirare la sua membership dall’Opec a partire dal gennaio 2019”, ha dichiarato Kaabi in conferenza stampa a Doha, aggiungendo che all’Opec è già stata comunicata la decisione.(fonte afp)

Intanto in avvio di giornata si registra un rimbalzo sostenuto per i prezzi del greggio. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti (West Texas Intermediate) crescono a 53,5 dollari, quelli sul Brent a 62,16 dollari. A trainare il rimbalzo, dopo i recenti crolli, la notizia che Russia e Arabia Saudita sono d’accordo nell’estendere fino al 2019 il loro accordo per gestire il mercato petrolifero.

