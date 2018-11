Non compra droga, 17enne pestato da pusher nordafricano: è grave

Paura ieri notte a San Salvario (Torino), dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un pusher straniero ed ora versa in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito dalle autorità, il fatto è avvenuto intorno alle 23:30 in via Goito, una zona piuttosto frequentata dai giovani.

La vittima stava trascorrendo la serata con alcuni amici, quando il gruppetto è stato raggiunto da due cittadini stranieri all’altezza di via Berthollet. Uno di questi ha offerto ai ragazzi della droga, probabilmente marijuana o hashish, ma il 17enne ha rifiutatato di acquistarla. Tanto sarebbe bastato a scatenare le ire dello spacciatore. Tra i due si è originata una discussione, poi sfociata in lite. Il nordafricano, un 28enne pluripregiudicato, ha cominciato a spintonare l’adolescente ed a prenderlo a schiaffi fino a farlo cadere a terra. Non pago, l’uomo ha addirittura afferrato una delle bottiglie di vetro abbandonate per strada con l’intento di ricavarne un’arma.